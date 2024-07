Malpensa, rientro d'emergenza per un Boeing 767: "Si è ingerito una lepre", ipotesi-choc

16 luglio 2024 a

a

a

Rientro di emergenza a Malpensa per un aereo della compagnia Delta Air Lines: il velivolo, decollato in direzione Atlanta, è subito tornato indietro per un problema al motore. Stando a una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, il propulsore del Boeing 767 potrebbe aver "ingerito" un animale, forse una lepre. Su questo, però, al momento non c'è alcuna conferma. L'aereo, comunque, è rientrato senza complicazioni, facendo sbarcare passeggeri e staff.

Il decollo è avvenuto alle 12.28 di oggi, martedì 16 luglio. Secondo una prima ricostruzione fornita al Corriere, però, poco prima che l'aereo si staccasse dal suolo il motore sinistro avrebbe improvvisamente perso la spinta. A quel punto, il Boeing era in una posizione per cui ha dovuto obbligatoriamente prendere quota, dunque i piloti hanno proseguito, anche se poi hanno chiesto alla torre di controllo il rientro immediato.

"Vergogna": 15enne bloccato in aeroporto da solo? Come lo hanno rimborsato

Al momento non è chiaro cosa sia finito nel motore dell'aereo: i tecnici vi avrebbero trovato i resti di un animale simile a una lepre. Il presunto impatto con un animale, infatti, sarebbe avvenuto mentre l’aereo era ancora in pista e non quando era in quota. Questo avrebbe fatto staccare alcune palette dal propulsore e a quel punto sarebbe divampato anche un piccolo incendio. Il rientro a Malpensa, infine, è avvenuto alle 12.47, circa venti minuti dopo il decollo.