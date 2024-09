Il trucco dello zaino: borseggiatori arrestati in fragranza di reato a Milano

03 settembre 2024 a

La Polizia di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino peruviano di 30 anni e un cittadino cubano di 52 anni con l'accusa di furto aggravato in concorso. Nella serata di sabato 31 agosto gli agenti della Squadra Mobile in piazza XXIV Maggio, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, hanno notato e seguito due individui che camminavano a distanza mentre comunicavano tra loro con degli auricolari. I due poi sono arrivati in piazza Vetra. Lì si sono posizionati vicino alle vetrate di un ristorante per poi entrare.

Dopo il consueto cenno d'intesa, il 30enne peruviano si è diretto verso la cassa per distrarre il personale del locale. A quel punto, il 52enne cubano si è avvicinato un tavolo del locale, dove erano sedute quattro persone. L'obiettivo dei malintenzionati era sottrarre la borsa a una donna coprendola con il proprio zaino. Infine, i due borseggiatori si sono allontanati dal locale in direzione piazza Quasimodo senza farsi notare dai clienti.

Furto in un ristorante: Mentre uno distraeva il personale del locale, l'altro si è avvicinato a un tavolo e ha sottratto la borsa di una cliente. La Polizia di #Milano ha arresto due persone. Ci sono altre vittime? #chilhavisto pic.twitter.com/WZfnmWCPZV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 3, 2024

Le forze dell'ordine, che hanno assistito alla scena, hanno fermato i due borseggiatori all’angolo tra via San Vito e largo Carrobbio dove hanno recuperato anche la borsa della donna che nel frattempo era stata nascosta nello zaino del 52enne cubano.