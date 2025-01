Milano, cori e insulti in piazza Duomo: "Vaff*** Italia, polizia di mer***"

01 gennaio 2025 a

a

a

"Vaff*** Italia, polizia di mer***". E poi il solito "Palestina libera". Migliaia di persone si sono riversate a Milano in piazza Duomo per salutare il 2024 e accogliere così l'arrivo dl nuovo anno. Ma anche in un'occasione come questa - che dovrebbe essere caratterizzata da un clima gioioso - c'è chi ne ha approfittato per lanciare pesanti attacchi contro le forze dell'ordine e il nostro Paese. Di chi si tratta? Verrebbe da dire: le solite risorse che dovrebbero pagarci la pensione. In un filmato che sta spopolando sui social si possono ammirare questi giovani ragazzi - alcuni con il volto coperto da un passamontagna - che issano al cielo bandiere straniere e mostrano alla telecamera un dito medio mentre mandano "a quel paese" la polizia.

Intanto le forze dell'ordine - così bistrattate - hanno lavorato tutta la notte per aiutare le persone che sono rimaste ferite durante i festeggiamenti di Capodanno. Come, per esempio, nel Riminese dove cinque persone sono finite in ospedale dopo le aggressioni in serie avvenute la scorsa notte da parte di un giovane cittadino egiziano, armato di coltello da cucina, fermato e ucciso dai carabinieri a Villa Verucchio, frazione del Comune di Verucchio nel Riminese. O a Roma, dove 30 persone sono rimaste ferite dai botti e a Firenze dove un uomo è stato accoltellato al piazzale Michelangelo, il più prestigioso punto turistico e panoramico della città.

Stesso discorso per Napoli. Ai 36 feriti durante i festeggiamenti del Capodanno registrati dalla polizia a Napoli e provincia, si aggiungono 29 feriti conteggiati dai carabinieri nei loro interventi nei vari ospedali. Nessuno di questi e' grave. A Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile ha danneggiato la finestra di un appartamento bucando persiana e vetri. Il colpo, esploso da ignoto probabilmente durante i festeggiamenti, non ha ferito nessuno dei presenti. Carabinieri della sezione radiomobile sul posto per le indagini. I minorenni feriti censiti dai militari dell'Arma sono 6 e sono tutti stati curati all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.