Milano, prima tentano di rubare un orologio poi portano via una borsetta: il video da brividi

Ennesimo episodio di violenza a Milano. Un turista messicano di 49 anni ha subito un tentato scippo in piazza Duomo, nel centro del capoluogo lombardo. I malintenzionati avevano puntato il suo orologio dal valore di oltre 400mila euro. Si tratta di un Richard Mille, orologio pregiato di lusso. Poi, non riuscendoci, hanno rubato la borsetta a una giovane cinese che si trovava in un locale. La ragazza ha inseguito i ladri e ha permesso agli agenti della polizia di arrestarne uno, anche se la borsetta non è stata recuperata.

Il fatto si è consumato intorno alle 21:30 di ieri, domenica 5 gennaio. Gli agenti di una volante sono stati avvertiti da una ragazza cinese in via Menegoni. La donna, infatti, stava rincorrendo i due scippatori, entrambi nordafricani. Destino vuole che in quello stesso momento un tassista si è avvicinato ai poliziotti dicendo che i due giovani avevano cercato poco prima di derubare un suo cliente mentre stava salendo a bordo della vettura.

Milano, Piazza Duomo:



3 nordafricani aggrediscono un turista e cercano di rubargli l’orologio.



Poco dopo, sempre loro 3, derubano dei turisti cinesi.



Uno dei tre ladri viene arrestato. pic.twitter.com/iu75N4m8ar — Francesco (@SaP011) January 6, 2025

Le forze dell'ordine si sono messi sulle tracce dei due scippatori. E sono riusciti a bloccare uno di loro in via Cesare Cantù. Il fermato è un francese di 37 anni. Tuttavia, il complice è riuscito a fuggire, probabilmente con la borsetta rubata alla ragazza cinese. Il 37enne è stato poi arrestato per rapina pluriaggravata.