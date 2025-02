Milano, turista derubata alla stazione centrale: le rom fregano i giudici, come spariscono nel nulla

20 febbraio 2025 a

a

a

Le sfilano il portafoglio dalla borsa, prendono i mille euro che sono all'interno, e poi glielo rimettono, vuoto, a posto: è successo a una turista cinese alla stazione centrale di Milano. La vittima, però, si sarebbe accorta del furto solo all'ultimo momento. Delle tre donne responsabili, una è riuscita a scappare mentre le altre due sono state arrestate.

Le due fermate hanno precedenti analoghi. Di qui la decisione del gip Cristian Mariani, su richiesta del pm Rosario Ferracane, di predisporre il carcere per entrambe. Una di loro, però, aspetta un bambino e per questo avrebbe dovuto adire a un Icam-Istituto a custodia attenuata per le donne incinte o madri con prole sotto i 6 anni. La difesa, però, ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame. E i giudici, come spiegato dal Corriere della Sera, l'hanno rimesso in libertà. E a quel punto la donna è subito sparita. Così come è sparita anche l’altra, a cui invece avevano decretato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel campo rom di Spinaceto a Roma. La donna avrebbe dovuto raggiungerlo senza scorta. Ma intanto di lei non c'è più traccia. E' riuscita a liberarsi della cavigliera che avrebbe dovuto controllare i suoi movimenti.