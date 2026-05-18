Adriano Celentano, la smentita sul ricovero: "Sta benissimo, è con sua moglie Claudia Mori"

A scatenarla, suo malgrado, è stato Claudio Lippi attraverso un post sui social in cui annunciava il ricovero urgente di Celentano in condizioni gravi. "Ho conoscitivo Adriano Celentano nel 1964 - ha scritto Lippi -, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non ne mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: 'Stambecco' e non seppi mai il perché".

E ancora: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia e ai figli. 'Stambecco' ti aspetta". Ma in diversi hanno subito sollevato dubbi: "Come mai non troviamo questo annuncio da nessuna parte sarà mica una vecchia fake?". E poco dopo ecco la smentita.