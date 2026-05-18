Adriano Celentano, la smentita sul ricovero: "Sta benissimo, è con sua moglie Claudia Mori"

Adriano Celentano sta bene. A confermarlo il suo staff. "Riguardo le notizie sulla salute di Adriano Celentano, l'ufficio Stampa del Clan Celentano precisa: Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia" (la moglie Claudia Mori ndr). Una smentita arrivata dopo un allarme sulle condizioni di salute del grande artista rimbalzato di profilo in profilo nella tarda serata di ieri, domenica 17 maggio, alimentando in pochi minuti la preoccupazione di migliaia di fan.
A scatenarla, suo malgrado, è stato Claudio Lippi attraverso un post sui social in cui annunciava il ricovero urgente di Celentano in condizioni gravi. "Ho conoscitivo Adriano Celentano nel 1964 - ha scritto Lippi -, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non ne mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: 'Stambecco' e non seppi mai il perché".
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E ancora: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia e ai figli. 'Stambecco' ti aspetta". Ma in diversi hanno subito sollevato dubbi: "Come mai non troviamo questo annuncio da nessuna parte sarà mica una vecchia fake?". E poco dopo ecco la smentita.