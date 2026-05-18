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Jannik Sinner, bottino da capogiro: ecco quanto ha guadagnato con gli Internazionali

lunedì 18 maggio 2026
Jannik Sinner, bottino da capogiro: ecco quanto ha guadagnato con gli Internazionali

1' di lettura

Jannik Sinner si è portato a casa l'ennesimo successo. E non solo come primo italiano a vincere al Foro Italico dopo 50 anni da Adriano Panatta. Gli Internazionali d’Italia hanno infatti messo in palio un montepremi da capogiro. Per il torneo maschile si parla di più di 8,2 milioni di euro, precisamente 8.235.540 euro. Sinner dunque, come vincitore del torneo, porta a casa un assegno superiore al milione di euro, oltre a punti pesantissimi per il ranking ATP.

Subito dopo la vittoria, il numero uno al mondo si è catapultato in collegamento con Che Tempo Che Fa. Qui ha detto: "Abbiamo vinto insieme. Qua a Roma domani sono due settimane che sono qui. Due settimane molto lunghe, toste. Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio e tutti gli allenamenti erano quasi già come una partita; quindi, sono molto contento di dare qualcosa di positivo a tutti voi, al pubblico. E quindi niente, è stato un torneo incredibile". 

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E ancora: "Gli ultimi 5 tornei sono stati veramente incredibili. Partendo da Indian Wells, poi Miami. Poi abbiamo cambiato superficie: Monte Carlo, Madrid, Roma. E ora devo riposarmi un attimo perché ho dato tanto, anche mentalmente". A breve infatti Sinner dovrà dare il meglio di sè al Roland Garros. Il primo turno maschile, da cui partirà la rincorsa dell'azzurro, è in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio.

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