Modena, Donzelli inchioda la sinistra: "È il sindaco il responsabile dei servizi sanitari"

Quanto accaduto a Modena viene in queste ore utilizzato dalla sinistra per puntare il dito contro il governo Meloni. Eppure alcuni messaggi di Salim El Koudri, il 31enne che alla guida della sua auto ha falciato diversi passanti e accoltellato un uomo, fanno pensare che l'uomo ce l'avesse con quelli che definiva "bast*** cristiani". Da qui lo sfogo di Giovanni Donzelli: "La sinistra sta sciacallando dicendo che è colpa di Giorgia Meloni. Qualsiasi cosa oggi è colpa di Giorgia Meloni, secondo le sinistre".
Il responsabile nazionale organizzativo di Fdi a Carini (Palermo) ammette di avere "una certezza, che non solo dopo questo episodio, ma anche dopo il voto del penultimo referendum dei cittadini italiani siamo tutti consapevoli che non serva, cosa che invece auspica la sinistra ogni giorno, alleggerire la legge sulla cittadinanza. Stiamo discutendo se serve inaspirlo o no, discutiamone e riflettiamo. Sicuramente non serve fare quello che vorrebbe fare la sinistra, cioè dare la cittadinanza con semplicità dopo due tre 5 anni e senza nessuna garanzia senza nessuna tutela. Già oggi la legge prevede che in casi di attentati di terrorismo particolarmente gravi a chi ha acquisito la cittadinanza, dopo i 18 anni, con i 10 anni, possa essere revocata qualsiasi ulteriore riflessione a tutela della nostra sicurezza può essere una buona soluzione".
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E ancora: "Però sicuramente sul resto possiamo riflettere su una cosa su cui non abbiamo dubbi, tutto il centrodestra non ha dubbi, cioè che le proposte della sinistra sulla cittadinanza facile sono sempre più lunari e fuori dal mondo". Commentando poi le dichiarazioni delle opposizioni secondo cui Matteo Salvini strumentalizza fatti come quelli di Modena, tuona: "Io l'unica strumentalizzazione grave che ho visto è quella delle opposizioni che stanno dando la colpa alla Meloni, se questo attentatore a Modena ha fatto quello che ha fatto, perché la Meloni avrebbe tagliato dei fondi nazionali, dei servizi sociali. In realtà noi con molta più semplicità e coerenza avremmo potuto attaccare il Comune e la regione governate dal PD per la poca attenzione, invece perché i servizi sociosanitari erano a loro competenza. Ma noi non siamo come loro, noi in questo momento siamo vicini alle vittime siamo vicini ai cittadini. Ringraziamo chi è intervenuto e vogliamo fare dei processi dei crediamo nei processi giusti e vogliamo fare delle degli interventi per migliorare la sicurezza dei cittadini".