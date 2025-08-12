Donna investita dai rom? La reazione isterica di Sala è un caso: "Speculate"

"Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare , soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Siamo vicini alla famiglia della donna scomparsa. Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo. E su questo chiediamo la massima intransigenza ". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala , in una nota in merito alle dichiarazioni, tra cui quella del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa da un'auto a Milano con a bordo 4 ragazzini, tra gli 11 ei 13 anni, provenienti da un campo rom.

"Per quanto, invece, la presenza di insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell'ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni. Il Comune di Milano ha iniziato da anni e segue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24 - 4 autorizzazioni e 20 irregolari - in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo 1. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini", conclude il primo cittadino.