Donna investita dai rom? La reazione isterica di Sala è un caso: "Speculate"

"Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare , soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Siamo vicini alla famiglia della donna scomparsa. Non ci sono dubbi che le famiglie dei ragazzi coinvolti devono rendere conto di quanto è successo. E su questo chiediamo la massima intransigenza ". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala , in una nota in merito alle dichiarazioni, tra cui quella del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa da un'auto a Milano con a bordo 4 ragazzini, tra gli 11 ei 13 anni, provenienti da un campo rom.
"Per quanto, invece, la presenza di insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell'ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni. Il Comune di Milano ha iniziato da anni e segue tuttora una politica di superamento dei campi rom: le giunte di centrosinistra ne hanno chiusi 24 - 4 autorizzazioni e 20 irregolari - in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo 1. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini", conclude il primo cittadino.
Donna investita a Milano, Salvini inchioda la sinistra: "Sgomberare subito il campo rom""Il campo rom e' da sgomberare subito e i genitori vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualco...
"Davanti a una donna uccisa da quattro ragazzini c'è poco da dire. Addirittura, da quello che emerge, si tratta di quattro bambini. Non ce la prendiamo certamente con Sala". Lo ha affermato il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi . "Al sindaco dico che noi respingiamo il razzismo - prosegue Antoniozzi - in ogni sua forma ma che un primo cittadino non può fare sempre il Ponzio Pilato . Chiedo a Sala cosa ha fatto per l'integrazione, per i campi rom, per sostenere e assistere questi bambini e farli studiare. Non può sempre recitare due parti in commedia - ha concluso Antoniozzi - e sfuggire dalle sue responsabilità".
"Mentre una povera signora milanese perde la vita, investita e uccisa da quattro rom minori di 14 anni, il sindaco Sala trova il tempo di attaccare la Lega e Matteo Salvini . Che ignobile squallore, che patetico buonismo. La sinistra non solo ha sperperato quantità esagerate di fondi nell'integrazione rom che si è dimostrata fallimentare, ma ricordiamo che governa la città praticamente da 15 anni, la maggior parte proprio guida a Sala. Invece l'unica loro garanzia è uscirne pulite con dichiarazioni di facciata, nonostante il sangue sulle nostre strade e le inchieste che inguaiano la giunta di sinistra. C'è ormai ben poco da fare, la città di Milano è fuori controllo a causa di ignavia e pressapochismo del Pd e delle sue faccendieri Si chiudano i campi rom e si torni al voto il prima possibile". Lo ha dichiarato in una nota l'europerlamentare Silvia Sardone , vicesegretario federale della Lega