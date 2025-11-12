Milano, rubavano gioielli ai morti in obitorio: la scoperta choc

Rubavano gioielli e oggetti preziosi da alcune salme in obitorio: sotto la lente degli investigatori ci sono finiti sei dipendenti ed ex dipendenti dell’Area servizi funebri e cimiteriali del comune di Milano accusati di furto e ricettazione. Le indagini sarebbero partite dalle segnalazioni fatte l’anno scorso da un familiare di un defunto e rapidamente si sarebbero estese fino alla scoperta di almeno sei episodi di furto.
L'attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia locale con il supporto della Squadra interventi speciali del Radiomobile, ha portato a perquisizioni nelle abitazioni degli indagati tra Milano e Lodi. Tra i furti contestati anche la sottrazione di un’arcata dentaria da una donna morta in un incidente stradale. Principalmente, però, gli oggetti sottratti erano collane, orecchini e bracciali in oro. Il sospetto è che tutto venisse venduto in vari compro oro di Milano e provincia. E in effetti le forze dell’ordine hanno poi trovato e raccolto ricevute di vendita compatibili con i furti commessi.
Louvre, il ladro Doudou: "Non lo sapevo". Francesi fregati da degli scappati di casa?Non cessano di riservare sorprese (anche comiche) i dettagli che stanno emergendo dalle indagini sul furto del secolo co...
Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche due dipendenti che si erano dimessi nei mesi precedenti. Intanto agli indagati sono stati sequestrati cellulari e computer che serviranno a far luce sulla portata del fenomeno così da capire quanti episodi di questo tipo si siano verificati nel tempo.