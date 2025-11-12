Milano, rubavano gioielli ai morti in obitorio: la scoperta choc

Rubavano gioielli e oggetti preziosi da alcune salme in obitorio: sotto la lente degli investigatori ci sono finiti sei dipendenti ed ex dipendenti dell’Area servizi funebri e cimiteriali del comune di Milano accusati di furto e ricettazione. Le indagini sarebbero partite dalle segnalazioni fatte l’anno scorso da un familiare di un defunto e rapidamente si sarebbero estese fino alla scoperta di almeno sei episodi di furto.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia locale con il supporto della Squadra interventi speciali del Radiomobile, ha portato a perquisizioni nelle abitazioni degli indagati tra Milano e Lodi. Tra i furti contestati anche la sottrazione di un’arcata dentaria da una donna morta in un incidente stradale. Principalmente, però, gli oggetti sottratti erano collane, orecchini e bracciali in oro. Il sospetto è che tutto venisse venduto in vari compro oro di Milano e provincia. E in effetti le forze dell’ordine hanno poi trovato e raccolto ricevute di vendita compatibili con i furti commessi.