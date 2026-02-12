Libero logo
Milano-Cortina, latitante da 16 anni va a vedere l'hockey e viene arrestato

giovedì 12 febbraio 2026
Latitante e ricercato da 16 anni, ma per l'hochey sul ghiaccio il 44enne slovacco era disposto a tutto, anche a venire a Milano. E così è stato. L'uomo voleva seguire la sua nazionale impegnata nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'uomo risultava colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert pervenuto da una struttura ricettiva in zona Baggio. Il 44enne deve così scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Motivo per cui è stato accompagnato presso la casa circondariale di San Vittore.

L'uomo è stato bloccato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio all'interno di un camping in via Ajraghi e non ha opposto resistenza. La nazionale slovacca di hockey giocava alle 16.40 contro la Finlandia, ma l'uomo non ha potuto vederla perché già in arresto. Partita, peraltro, che la sua squadra del cuore ha dominato vincendo per 4-1. Non si può escludere che l'uomo, assente dall'Italia da tempo, non fosse nemmeno a conoscenza del provvedimento.

Non è il primo arresto avvenuto durante i Giochi di Milano-Cortina. Qualche giorno fa è toccato a un ventenne gravemente indiziato per furto aggravato, continuato, in concorso. Il ragazzo doveva trovarsi in carcere e invece è stato beccato all'interno di un B&b a Pero, nell'hinterland milanese. 

