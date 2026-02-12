Libero logo
giovedì 12 febbraio 2026
Milano-Cortina, la biatleta Julia Simon e lo scandalo delle carte di credito: ha ammesso di averle rubate

Julia Simon ha rischiato di non esserci a questi Giochi, invece non solo è stata autorizzata a partecipare ma ieri ha anche vinto l’oro nella 15km individuale. La biatleta francese era stata accusata di aver utilizzato la carta di credito della compagna Justine Braisaz-Bouche per acquisti online per un valore di oltre 2.000 euro tra il 2021 e il 2022.

Dopo aver negato le accuse per diverso tempo, durante un’udienza ad Albertville il 24 ottobre 2025, ha ammesso i fatti di furto e frode, dichiarando: «Non so perché, ma l’ho fatto», parlando di un "blackout". Il tribunale francese ha condannato Julia Simon a 3 mesi di carcere con sospensione condizionale e a una multa di 15.000 euro. Nonostante la condanna e le controversie, Simon è stata inserita nella squadra francese per i Giochi e ironicamente ha vinto l’oro proprio davanti a Braisaz-Bouchet. 

tag
milano-cortina
julia simon

