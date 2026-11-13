Balotelli, Fanny e le corna

Gilda Ambrosio con l’ amica Giorgia Tordini fa fondato la linea di moda The Attico e i loro abiti sono stati indossati persino da Zendaya, Dua Lipa, Anne Hataway, Rihanna e Irina Shayk. Per il decimo anniversario, Ambrosio ha organizzato una grande festa all’interno di un temporary store vicino a via Montenapoleone, a Milano, e all’evento ha partecipato anche Stefano De Martino. Anche lui e l’ “amica speciale” Gilda, sempre defilata e discreta, si conoscono da dieci anni.

Mario Balotelli e Fanny Lemina erano fidanzati in passato e Balotelli oggi ha dichiarato di essersi separato perché era stato tradito. Dopo la separazione, Balotelli ha detto di Fanny quanto segue: “Ogni persona ha un limite, ma Fanny no, vi tradirebbe persino con vostro padre.”

Esilarante il video pubblicato da Luca Bizzari sul “Diacogate”. A proposito dell’intervista di Pierluigi Diaco che chiede a Alberto Ravagnani se gli piacciono gli uomini o le donne, dice tra le varie cose: “da una parte Diaco che si commuoveva all’entrata in uno studio televisivo del marito e poi del loro cane Ugo, dall’altra un ex prete vanitoso che da prete era sui social alla ricerca di cuoricini,ha scritto due libri e promuoveva integratori alimentari al motto di “santo, ma anche sano”… ma che gli frega poi ai nostri nonni, costretti a stare a casa sul divano, di dove vuole infilare il suo ‘augello’ un ex prete?”

La moglie di Leroy Sané, Candice Brook: “Il vero motivo per cui mio marito finisce sempre in panchina è che qualcuno all’interno del Galatasaray ha fatto avances nei miei confronti e io non l’ho accettato.”

Pierluigi Diaco avrebbe chiesto a Mara Venier di essere intervistato a Domenica In. Per il momento il giornalista avrebbe ricevuto un secco no che si aggiunge al no di Milly Carlucci.

Si dice che Sydney Sweeney, che ha incontrato il calciatore stellare Federico Valverde a un ricevimento a Madrid, gli ha chiesto il suo numero privato. Si è appreso che Valverde si è alzato dal tavolo dicendo: “Mia moglie controlla il mio telefono, se ti dessi il mio numero non ne usciremmo vivi in due.”

Taylor Mega ha chiesto 90mola euro per realizzare otto contenuti per promuovere la regione Friuli Venezia Giulia. Scandalo e interpellanze per la cifra esorbitante. La ragazza si è difesa dicendo che ha fatto “condizioni economiche inferiori ad altre influencer con il mio stesso seguito.”

Il centrocampista dell’Inter non ha preso troppo bene che sua sorella, Chiara Frattesi, due anni fa saltasse sul campo per festeggiare la Coppa Italia insieme a Weston McKennie, calciatore della Juventus e suo partner in quel momento. La sua reazione? L’ha raccontata tra le risate in un’intervista a La Repubblica. Davide Frattesi: “Quando ho visto mia sorella festeggiare la vittoria della Juventus in Coppa Italia sul campo di gioco, l’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni.”

Accendiamo Rai 2 e ci ritroviamo Raffaella Zardo in Party Angels, un docureality tra mondanità notturna, lusso e party esclusivi. Tutto così fuori contesto, tutto così naftalina che diventa quasi interessante. Rete davvero allo sbando, bellissimo.

Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, ha postato su Instagram una serie di scatti dedicati alla sua vacanza a Sesto, un comune del Trentino-Alto Adige. Ha colpito la foto in cui sta quasi per baciare un uomo. Si tratta di Giacomo Bolognini che nei commenti le fa una vera e propria dichiarazione d’amore: “I giorni passati insieme sono come te: una meraviglia!!! Ti amo, amore!”.

Il ventottenne rapper e attore Jaden Smith, figlio di Will Smith, avrebbe detto che solo una notte con la 82enne Michèle Lamy ha cambiato così tanto in lui e rivela di essere già innamorato di lei. I due sono stati avvistati di nuovo insieme, impegnati in una passeggiata romantica a Parigi.

Cominciano bene. Dopo 8 anni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono rincontrati in tv e hanno litigato: i due sono stati ospiti del programma “This Is Me”, lo show condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda a dicembre.

“Mi è dispiaciuto per Alfonso Signorini: è diventata una gogna mediatica, che, a prescindere da tutto, non auguro a nessuno. Sono state dette e mischiate troppe cose. È difficile capire dove inizi e dove finisca la verità. Ci sono molte vittime in questa storia. Ma anche tanti che ci hanno sguazzato“, ha dichiarato a Vanity Fair. Ilary Blasi sa bene quanto Corona possa essere spietato, perché prima di Signorini era lei nel mirino dell’ex agente di paparazzi.

Jannik Sinner e Marialuisa Jacobelli si sono effettivamente incontrati a Palazzo Parigi, hotel milanese a cinque stelle. Ma si tratta davvero di un flirt? Lui teneva un’affollata conferenza stampa, lei è spesso presente negli hotel dove ci sono sportivi e fa della comunicazione la sua professione. Vi ricordate i presunti flirt con Kylian Mbappe e Francesco Totti con il quale si era fatta fotografare? C’è puzza di bruciato.

50 Cent rivela il motivo incredibile per cui lui e Madonna sono quasi finiti sposati: “Amavo quella donna, ma non ero preparato per quello che comportava amarla. Tutti sanno che Madonna ha soldi, e non sono mai stato intimidito da una donna che guadagna più di me.Ma tre mesi dopo l’inizio della nostra relazione, mi ha presentato qualcosa che chiamava il suo ‘accordo’. All’inizio, pensavo scherzasse. Poi il suo avvocato mi ha mandato un documento di 47 pagine. A quanto pare, dovevo versare 750.000 dollari sul suo conto personale ogni lunedì, comprarle un nuovo jet privato ogni sei mesi e pagare una tariffa di compensazione emotiva di 10 milioni di dollari ogni volta che si sentiva trascurata.”

“La parte peggiore? Una sera, sono tornato a casa e ho trovato una fattura da 3 milioni di dollari sul mio tavolo da pranzo. Quando ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha detto che era il costo per mantenerla interessata alla relazione. Le ho detto che ero 50 Cent, non un bancomat con una carriera da rapper. Non mi ha parlato per due giorni. Il terzo giorno, mi ha mandato un’email di rottura con un saldo insoluto allegato.Non ho pagato niente.”

GRANDE FRATELLO

Alex Belli: “Non vi ho seguito, sono stato a Sharm.” Marina La Rosa: “E quanto ci sei stato tre ore? Il tempo di farti due meches.”

Alessandro Roncaccia: “Stavamo dietro la porta, a un certo punto non ce la fai più. Le ho detto: andiamo in bagno, alle brutte ci richiamano. E invece... bagno top.” E la pudica Piera: “Nel bagno…oh mamma mia.”

Ecco che Federica la cuoca bionda ricade nelle bugie: dice che ha iniziato a frequentarsi col gelataio Giulio Fratini ad agosto in Sardegna e che lui era single da 3 mesi. L’ 1 giugno stava ancora con Antonella Fiordelisi, e sono uscite foto con gelataio ben prima di agosto.

Federica dice che se Valeria vuole comprare la pelliccia vera nessuno può dirle nulla però se Guendalina le butta il macinato di carne urta la sua sensibilità, praticamente la sensibilità per gli animali a fase alterne per un gioco. Inoltre la Morello, animalista convinta, ha fatto da testimonial al Gala della salsiccia di Bra.

Complimenti a Cesara Buonamici che pur avendo le sue simpatie e antipatie non và mai oltre il gioco e continua a mantenere sempre la sua eleganza e rispetto nei confronti di tutti i concorrenti.

Come si sa, Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi hanno avuto un diverbio sull’utilizzo del termine “bulla” da parte dell’opinionista verso Guendalina Tavassi. Lucarelli non si è scusata e Selvaggia Lucarelli ha raccontato di aver conosciuto Guendalina durante una puntata del suo podcast e di averla trovata molto simpatica. Guendalina sostiene di aver confidato a Selvaggia la paura di essere etichettata come una bulla, mentre l’opinionista dice la sua: “In realtà in chat mi risponde: “Selvaggia, sono terrorizzata, ho tantissima paura perché temo di passare da bullizzatrice d’Italia”. Me lo dice a freddo. Poi aggiunge un’altra cosa: “Credo che personaggi come Alex Belli e Valeria Marini non mi aiuteranno”. Come a dire che questi due personaggi potrebbero in qualche modo istigare determinati miei comportamenti, legati al bullismo, o comunque tirare fuori la parte peggiore di me. Questo era il senso di quello che mi ha scritto, ok?” Molti dicono che le versioni sono uguali. A questo punto una domanda sorge spontanea: che differenza c’è tra bulla e bullizzatrice? I commenti si sprecano. Eccone uno: “Selvaggia che fa guslighting ai follower... tipo: non ho detto che ho 4 banane, ho detto che ne ho 3+1.”

In pratica è una cubista. Non è elastica, non è carismatica e non ha un movimento particolare, e manco l’espressività gioca a suo favore: ad ogni video che esce Megan si conferma più negata nella danza. Nella notte ha (s)ballato sulle note de La Vida ed un Carnaval. Povera Celia Cruz.

Pochi se ne sono accorti ma quest’anno un duplice anniversario segna nascita e morte di uno dei più grandi registi italiani: Luchino Visconti (1906 – 1976). A ricordarlo omaggiandolo dentro la sua Villa sul lago di Como a Villa Erba il solito Massimiliano Finazzer Flory che ha scritto e recita un pièce sul rapporto tra Visconti e il suo amato nipote, il grande fotografo Giovanni Gastel. Una serata, dunque, che si prospetta indimenticabile sul filo della struggente bellezza che ha visto protagonisti due giganti della cultura italiana troppo presto ignorati. La pièce voluta dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, nell’ambito delle 4 Stagioni di Villa Erba 2026 – Sentieri di foglie, sarà in scena a Villa Erba domenica 15 novembre alle ore 18.00. Ma di cosa tratta la pièce? Un poeta di provincia infreddolito di fronte a un camino acceso beve una tazza di tè con gli spiriti di un regista e di un fotografo e scopre che la bellezza è un’immagine scattata dall’immaginazione alla ricerca di un verso perduto. Inizia così Finazzer Flory la sua lettura teatrale accompagnata dalla musica di Gustav Mahler, da alcune fotografie di Giovanni Gastel e immagini del film “Morte a Venezia”.

Fin da ragazzo, Lucio Di Rosa fa qualcosa di più che sognare il mondo della moda: ne studia i codici,

le persone, e intuisce precocemente il modo in cui un’immagine si trasforma in desiderio. Toscano,

formato alla London School of Economics in marketing e comunicazione con specializzazione in

relazioni pubbliche, comincia nel 2002 da Giorgio Armani come Coordinatore Editoriale. È un

ingresso laterale ma rivelatore: il suo territorio sarà presto quello in cui il marchio incontra chi può

dargli un volto, una voce, una risonanza internazionale.

Tre anni dopo approda da Versace. Per quattordici anni guida le relazioni con celebrity e VIP, per poi

occuparsi anche della clientela VIC dell’Alta Moda. È lui, insieme a Donatella, a orchestrare il dialogo

fra la Maison e i volti che ne interpretano l’immaginario, fra gli abiti e le star che li consegneranno a

un’audience globale. Nel 2020 passa a Dolce & Gabbana come Head of Worldwide Celebrities &

VIP, lavorando su strategie mondiali per rinnovare la percezione del marchio.

Nel 2023 sceglie di costruire un progetto proprio. Nasce LDR22, agenzia di comunicazione e

branding con sedi a Los Angeles, Milano e New York. Il suo lavoro consiste nel mettere in relazione

griffe consolidate e marchi emergenti con celebrity, stylist e protagonisti dello spettacolo, costruendo

rapporti pensati sulle esigenze di ciascun cliente. Collaborazioni, eventi e contenuti ad hoc diventano

strumenti per dare presenza, consistenza e persistenza su scala globale, amplificando il racconto

attraverso canali diversi.

È un lavoro di precisione, in cui la visibilità conta quanto la coerenza. Non basta che un prodotto sia

visto: deve trovare la persona giusta nel luogo giusto e al momento giusto. Nel portfolio di LDR22

figurano Campari, Fendi, Garatti, René Caovilla, Tod’s e Gruppo Calzedonia. Nel 2025 l’agenzia

estende il proprio raggio d’azione all’ospitalità, al food & beverage e agli interni.

Anche le sedi di LDR22 riflettono questa idea di relazione. Gli showroom non hanno l’aspetto di spazi

impersonali: sono concepiti come case, luoghi privati e accoglienti in cui collezioni, arte, arredi e

ospitalità fanno parte della stessa visione. Ora Di Rosa ne cura personalmente gli allestimenti,

trasformandoli in ambienti dove le persone possono incontrarsi, scoprire i marchi e immaginare nuove

collaborazioni. In un settore che spesso affida tutto alla vetrina, la sua scommessa è che il racconto

cominci prima, in un luogo fertile e qualità di ogni incontro.

LDR22 rinnova il proprio dialogo con l’arte contemporanea ospitando una mostra del fotografo e

regista iraniano-olandese Rahi Rezvani. La boutique agency fondata da Lucio Di Rosa,

Communication Strategist & Celebrity Matchmaker, riapre le porte del suo spazio milanese in via

Manin 13, confermando il proprio percorso di ricerca e sperimentazione volto a creare sinergie tra

arte, moda, celebrity PR e comunicazione strategica multicanale.

In Obsessions, Rahi Rezvani rivela il suo profondo interesse per la presenza umana attraverso un

dialogo continuo tra artista e soggetto, tra dedizione e scoperta. Le sue immagini sono espressione di

ammirazione e curiosità, mettendo in luce non soltanto la bellezza dei soggetti ritratti, ma anche la

profondità del legame che lo unisce a essi.

Rezvani indaga ciò che si cela al di là dell’apparenza, là dove spirito, emozione e mistero incontrano

crudezza e realtà. Le sue immagini sono concepite per essere percepite e, al tempo stesso, per

comunicare, dando forma alle sensazioni e all’intelligenza silenziosa del corpo.

Attraverso una serie di opere fotografiche e immagini in movimento, Obsessions esplora il modo in cui

la luce definisce la presenza umana, portandone in evidenza la vulnerabilità, la forza e la dimensione

trascendente all’interno di un’unica immagine. Ogni scatto sembra sospeso nel tempo e invita lo

spettatore a entrare in un universo in cui il movimento si fa scultura e l’emozione si traduce in

architettura.

“Il mio incontro con Rahi Rezvani è nato all’interno dell’universo Versace, un contesto in cui estetica,

identità e ricerca visiva dialogano costantemente. Da subito si è sviluppato un rapporto di profonda

stima reciproca, alimentato da una sensibilità condivisa verso la potenza comunicativa dell’immagine.

Ospitare oggi Obsessions nei nostri spazi milanesi rappresenta per me l’opportunità di dare continuità

a questa affinità, condividendo con il pubblico una selezione di opere che in parte affondano le radici

in quell’esperienza. LDR22 nasce proprio con questo spirito: essere un hub di sperimentazione, capace

di generare connessioni autentiche e attivare sinergie tra arte, moda e comunicazione

contemporanea”, racconta Lucio Di Rosa.

L’Opening Cocktail si è tenuto mercoledì 11 novembre e ha accolto numerosi ospiti in un’atmosfera

intima e accogliente. La mostra sarà aperta al pubblico, su appuntamento, da lunedì 16 novembre fino

a fine gennaio 2027.

Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link.

“To look is to honour, to truly see someone in their rawness and beauty.”

— Rahi Rezvani

About Rahi Rezvani

Rahi Rezvani è un fotografo e regista iraniano, residente nei Paesi Bassi, la cui ricerca artistica spazia

dalla ritrattistica alle immagini in movimento, fino alle arti visive. Nato a Teheran, ha conseguito una

laurea in Graphic Design presso la Tehran University of Art e successivamente un master in Fotografia

presso la Royal Academy of Art dell’Aia.

Nel corso degli ultimi vent’anni, Rezvani ha collaborato con artisti affermati ed emergenti, performer

e istituzioni culturali, operando in diversi ambiti, dalla danza al teatro, dalla moda all’arte

contemporanea. La sua ricerca fotografica indaga temi quali l’identità, lo sradicamento e la dedizione,

elementi ricorrenti nella sua produzione, che si sviluppa attorno a un dialogo interiore tra esilio e

appartenenza.

Le sue opere sono state esposte a livello internazionale e continuano a esplorare il rapporto tra

immobilità, movimento e gli spazi che si collocano tra queste due dimensioni.