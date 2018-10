Nicola Porro riassume in una frase tutte le contraddizioni di Roberto Saviano: "Se i magistrati arrestano il sindaco di Riace, si avvicina il regime, se invece indagano il ministro degli interni tutto ok. Maddai". Il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4 ha commentato così su twitter il messaggio dell'autore di Gomorra, che aveva detto, sull'arresto di Domenico Lucano, "Mimmo è sindaco in una terra di narcotraffico e di sangue, eppure il problema in Calabria sembra essere solo l'immigrazione. Davvero ci credete. L'uso politico di questa inchiesta giudiziaria è il primo passo verso uno stato autoritario. Non bisogna avere paura, ma resistere".

