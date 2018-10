L'Apocalisse sta per arrivare, quella politica dalla Ue e quella dei mercati. È come se, in questa fase, ci trovassimo in quel momento di assoluta quiete con l'uragano che sta arrivando. Quello della risposta europea al documento di bilancio inviato lunedì dal governo a Bruxelles e quello dei giudizi delle agenzie di rating attesi a fine mese. Può darsi che, all'ultimo, la tempesta devi, investendoci con meno forza distruttrice, ma al momento è solo una speranza o un augurio, per quelli che non tifano contro il governo gialloverde e contro l'Italia. Invece, Marco Travaglio (a Palazzo Chigi si stanno già toccando) nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano scrive che "l'Apocalisse è rinviata a data da destinarsi". (...) "le Borse guadagnano e lo spread cala". Certo, aggiunge "nella manovra ci sono le cose buone e cose pessime" (...) ma forse non è la fine del mondo, dell'Europa, dell'euro e della civiltà, come paventavano le mejo firme del bigoncio". Forse è meglio toccare (ferro) tutti.