Iva Zanicchi, la confessione da pelle d'oca: "L'ho fatto per vendicare mio padre". Dramma privato

"Mi sono pentita di aver fatto politica e non lo rifarei, anche se ci ho creduto, ho dato l'anima, l'ho fatto con passione e impegno ma non mi hanno presa sul serio”. Così Iva Zanicchi ai microfoni de I lunatici, su Radio 2. "Ho fatto politica per vendicare mio padre. Era un uomo di poche parole e a Ligonchio, dove sono nata, votavano tutti Dc o Pc. Le donne e i malati votavano Dc perché il prete gli diceva che altrimenti sarebbero andati all'inferno. Gli uomini votavano Pc perché se ne fregavano. Mio padre invece era un social democratico. Gli chiesero di candidarsi, lui provò a rifiutare ma poi accettò la proposta. Prima delle elezioni si mise a contare i voti che avrebbe preso, tra moglie, parenti, e amici. Pensava di arrivare a quindici voti, invece ne prese uno. Uno di numero. Dopo il conteggio elettorale arrivò a casa e rivolgendosi a mia madre le disse 'brutta bestia, nemmeno tu mi hai votato'. Lei gli risposte 'e ti credo, non vado all'inferno per te".

Per approfondire leggi anche: L'amarezza di Iva Zanicchi: "Forza Italia mi ha ucciso"