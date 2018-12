Il futuro del Movimento Cinque Stelle al governo dipende tutto da loro stessi, come sostiene Antonio Ricci in una lunga intervista al Corriere della sera. Il padre di Striscia la notizia ha detto la sua sui grillini: "Si giocano tutto adesso, devono anche sfangarsela con l’Europa, altrimenti Salvini se li mangia". Ma soprattutto su Matteo Salvini, paragonato al suo Gabibbo: "Tranne che nella foto a letto con la Isoardi - ha detto Ricci - Salvini è sveglio. Soprattutto può contare su un'opposizione non più credibile. Il suo miglior alleato è questa sinistra stremata dalla guerra per bande, incapace di ascoltare i problemi della gente. Solo la spocchia infinita, sorretta dalla presunta superiorità morale. Io non ho mai creduto ai pupazzi della Provvidenza, ma so per certo che le Boldrini generano i Salvini. I populisti di ogni parte del mondo si somigliano, quasi trent'anni fa ho affidato il compito di rappresentarli al Gabibbo".

Il parallelismo tra il mitico personaggio di Striscia e il ministro dell'Interno diventa poi più chiaro: "Il Gabibbo è la pancia: non parla, rutta. Vuol significare che in tv qualunque banale pupazzo, se bercia o arringa moraleggiando, può ottenere il massimo della credibilità e popolarità".