Lo hanno fatto nero. E l'articolo lo racconta chiaro e tondo, ma il titolo a pagina 9 del Fatto Quotidiano recita: "Grillo a Oxford, scontro con gli studenti". Ma quale scontro. Dall'università inglese il comico e guru del Movimento 5 Stelle se n'è andato con le ossa rotte. nella sala, lo annunciano come "comedian and political activist".

Lui entra con un drappo nero sugli occhi. Parla di Inghilterra e Brexit, di stampa, di Tav, della piattaforma Rousseau. Poi arrivano le domande, come quella sulla scienza e sulle presunte simpatie per i no Vax: Grillo risponde che il punto è quello di fornire un'informazione capillare sui farmaci, vaccini compresi, non imporre obblighi. Uno degli studenti lo accusa di essere contradditorio, il pubblico applaude.

Il comico prova a riportare dalla sua i ragazzi, ma è un altro passo falso: "Voi avete abbandonato un Paese e siete qua. Cos'è per voi la politica se non una rivolta? C'è un vaffanculo in questo". Ma la frase fa arrabbiare gli studenti, quasi tutti italiani ovviamente, che gli gridano di non aver abbandonato l'Italia e iniziano ad andarsene. L'incontro va avanti ancora un po', un'ora e un quarto in tutto, come riporta Il Fatto. Quando grillo esce, qualche applauso, qualche fischio e qualcuno che gli grida "buffone". "Non siete cortesi" replica lui. Eh sì, difficile imbonire chi ha fatto più della terza media...