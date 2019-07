"Con le amiche un po' di relax in una bellissima spiaggia Toscana". Dunque gli hashtag #estate e #beach. Così Maria Elena Boschi su Instagram, ad accompagnare un breve album di fotografie che la ritraggono, sorridente e bellissima, insieme a un gruppo di amiche. Una foto scattata dall'alto che mette in mostra il fisico della fu sottosegretaria. Dunque una seconda foto frontale, che fa risaltare il fisico piuttosto scultoreo. Già, meglio non pensare alle tensioni che scuotono il suo Pd, a come i zingarettiani abbiano messo a tacere Matteo Renzi e, dunque, anche lei sulla mozione di sfiducia, poi presentata, nei confronti di Matteo Salvini. Per una volta ha ragione la Boschi: molto meglio la spiaggia che questo partito democratico...

Di seguito, il post su Instagram di Maria Elena Boschi: