Melissa Satta si trovava in Sardegna ad una festa di compleanno "davvero particolare". Tema della serata era il Burning Man, festival di musica elettronica che si tiene in Nevada, e la splendida showgirl ha dato il meglio di sé, mandando in estasi tutti i suoi follower... e non solo. Melissa Satta si è trasformata infatti in una vera e proria Catwoman sexy, motlo fetish, con un top rigido nero e degli shorts inguinali. Commenti e apprezzamenti non hanno di certo tardato ad arrivare, ma uno in particolare ha catturato l'attenzione di tutti.

La Satta infatti, fin dallo scorso novembre, sta vivendo un periodo di forte crisi con il marito Boateng, da cui si era anche separata. Nelle ultime settimane però, trai i due sembra essere tornata la pace. Da poco reduci da una vacanza fatta insieme per il bene del loro piccolo, la coppia sta rimettendo insieme i cocci. A conferma del riavvicinamento, il commento che il calciatore della fiorentina non ha tardato a lasciare sotto la foto della moglie (sono infatti tutt'ora sposati).

Di seguito, il post di Melissa Satta su Instagram: