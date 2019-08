Fiorello, il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio: l'amarissima favoletta dal finale tragico

Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si mostra in camera con uno sguardo molto serio, inconsueto per lui, e al suo fianco un suo amico che si presenta così: "Io sono il popolo e lo rappresento. Gran lavoratore, do un grandissimo contributo alla società". Incalzato da Fiorello 'il popolo' continua: "Non sono soddisfatto, da come mi stanno rappresentando coloro ai quali ho dato tanta fiducia". "A chi ha dato fiducia, ai cani o ai topi?" chiede quindi lo showman alludendo alla sua parodia. "Io ero un topino" risponde il popolo sottolineando più volte che ora non è più così, "sono deluso sia dai gatti che dai topi in realtà, perché riescono a farmi fare quello che vogliono. Ho dato fiducia anche al gatto, che ancora riesci a distrarmi come le sirene con Ulisse" prosegue alludendo ovviamente a Matteo Salvini.

Così il popolo chiede consiglio a Fiorello che afferma di non essere in grado, ma poi aggiunge: "Noi siamo italiani, c'è sempre qualcuno dietro di noi. Chi sostiene i topi? Gli Americani. E chi il gatto? I Russi. I cani? Le banche. Stiamo messi male, quindi come va va, cambia poco", ha concluso sorridendo amaramente Fiorello.

https://www.instagram.com/tv/B1sopDaDDF6/?utm_source=ig_web_options_share_sheet