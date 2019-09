"E' un governo composto da 21 capre". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Omnibus su La7, ironizza sul nuovo governo giallo-rosso: "Ci tengono tanto che vale la pena di dar loro un sostegno morale. Prosperano nel disordine e nell'ignoranza". Ma tanto, "sono arrivati a un punto di così straordinaria malinconia che non so cosa dire. La gente vuole andare a votare, questa è la chiusura nel palazzo di quelli che volevano abbatterlo. E non gli porterà bene. Perderanno di settimana in settimana tutte le Regioni, l'Emilia Romagna, la Toscana. Rimarranno arroccati in qualcosa che è molto malinconico".

