Povero David Parenzo, vittima di una inguaribile ossessione per Matteo Salvini. Ossessione che "Topo Gigio" continua a covare anche ora, mentre il leghista non è più ministro dell'Interno e conduce la sua onesta campagna politica in vista delle elezioni regionali, senza metter mano ad alcuna leva del potere. L'ossessione di Parenzo emerge con tutta la sua virulenza quando il nostro affezionatissimo si imbatte in una notizia rilanciata dal sito della Tribuna di Treviso. Luca Zaia, infatti, ha lanciato un vino analcolico, affermando che "può conquistare i mercati arabi". Tanto è bastato al giornalista tendenza-sinistra-caviale et porti spalancati per sussultare davanti al suo computer, o smartphone, o tablet che sia. Dunque colui il quale sostiene che Romano Prodi sia stato il miglior premier nella storia dell'Italia repubblicana - sempre bene ricordarlo - ha rilanciato su Twitter la notiziola, condendola col seguente e farneticante commento: "Caro Luca Morisi avvisa subito il Capitano Matteo Salvini, qualcuno vuole distruggere il Prosecco veneto, abolire il Natale, uccidere la befana". Cala il sipario, l'ossessione di Parenzo resta.

Di seguito il cinguettio di David Parenzo: