"I giovani di oggi che non hanno il lavoro non pensano alla pensione". Elsa Fornero esordisce così a DiMartedì, mentre Gianluigi Nuzzi parla della preoccupazione più comune nel nostro Paese. "Lei non parla con i giovani evidentemente, perché se parlasse con loro capirebbe che i giovani sono preoccupati eccome per il futuro anche quello più lontano" riferisce il giornalista. Una frase che non piace all'ex ministro del Lavoro, il quale mette subito le mani avanti: "Io parlo sempre con i giovani, ora sono all'estero proprio per quello".

Poi però l'economista cade nel tranello di Nuzzi che ironicamente le chiede: "Lei sa chi è Cicciogamer?". La Fornero non può che rimanere a bocca aperta: "Il Cicciogamer non sono cosa sia". Una figuraccia smorzata dal conduttore Giovanni Floris che interviene: "Cicciogamer è uno youtuber". Insomma, l'ex ministro è proprio al passo con i tempi.