Matteo Salvini, l'elogio in prima pagina di Pierluigi Battista: il Corriere si è convertito?

Matteo Salvini si è preso la rossa Umbria, stessa sorte che presumibilmente toccherà all'ancora più scarlatta Emilia-Romagna. Una Lega in ascesa che riceve elogi anche da Pierluigi Battista. "Molto prima dell'Umbria, stavolta durante la campagna elettorale in Sardegna - ricorda la firma del Corriere della Sera - Salvini venne canzonato in un corridoio tv perché si era permesso di disertare un talk show tra i più apprezzati, non potendo mancare un comizio in una frazione di un piccolo comune del Cagliaritano di circa trecento anime".

Una decisione che ha giovato la Lega, gratificata il giorno dopo con oltre il 50 per cento dei voti. "Chi aveva ragione, Salvini o gli esperti saccenti della comunicazione televisiva che lo prendevano in giro?". Alla sinistra fa paura il popolo, tanto da evitare le elezioni a tutti i costi. A Salvini? Assolutamente no: "La differenza è tutta qui. Salvini ci mette il fisico, occupa i territori, tocca e si lascia toccare, stringe mani, moltiplica il rito del selfie. Gli altri pensano di cavarsela solo con generose comparsate nei salotti televisivi. E perdono. Anche Salvini sta sempre in tv, ma sta sempre anche in piazza". La differenza? "Lui vince".