Miriana Trevisan, paura per il figlio e l'ex Pago: "Erano sulla nave e non rispondevano", cosa è successo

Il cantante Pago, che a breve farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 (in partenza l’8 gennaio 2020), ha trascorso il Natale in famiglia, in Sardegna, più precisamente a Quartu Sant’Elena. Con lui c’è stato anche il figlio Nicola, frutto d’amore avuto nel 2009 con l’ex moglie Miriana Trevisan. E proprio quest’ultima, che con Pago è in ottimi rapporti, si è presa un piccolo spavento dopo aver salutato il figlio. Motivo? Pare che la showgirl classe 1972 abbia più volte cercato di mettersi in contatto con Nicola e con l’ex marito (non riuscendo però a sentirli) mentre questi erano impegnati nella traversata in mare per raggiungere la terra sarda. Da qui un poco di apprensione, visto anche il maltempo. Fortunatamente nessun problema alla fine. “Grazie a Dio tutto bene”, ha scritto la Trevisan sotto a un post di Pago apparso su Instagram.

Pare, scrive il sito gossip e tv, che il mancato contatto telefonico dei due ex sia stato imputabile al maltempo, come si evince da quanto scritto via social dal musicista che ha descritto la faticosa traversata in compagnia del figlio per raggiungere l’isola: “In viaggio con papà ….ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari … Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30 …ma a noi non frega niente … ‘C’è di peggio’, dice Nicola , ed ha ragione, già lo sa… A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”