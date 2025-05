Jannik Sinner, Nick Kyrgios al veleno: "Pensi che sia solo una coincidenza?"

"Pensi che sia solo una coincidenza che il Ceo dell'Atp sia italiano e ora si sia dimesso? Si è dimesso all'improvviso. Perché ti sei dimesso ora? C'è qualche motivo per questo? La Ptpa sta facendo causa all'Atp e ora lui... ok, devo dimettermi ora. Perché ti dimetti? Ehi, com'è successo?". Se lo chiede il tennista australiano Nick Kyrgios nel corso di un podcast registrato nei giorni precedenti della finale del torneo di Roma tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vincitore 7-6 (5), 6-1.

"Sinner è il numero uno al mondo. Pensi davvero che assuma un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari e che questo fisioterapista si porti un bisturi in borsa senza niente, senza custodia, e se ne vada in giro? Si taglierà un dito e ci metterà la crema senza che tu te ne accorga? Pensi che un numero uno al mondo - prosegue il tennista australiano - possa avere un livello di ingenuità simile? Queste persone sono così diligenti che non bevono nemmeno un sorso di alcol. E faranno finta di niente?", conclude il numero 636 del mondo.