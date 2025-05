Jannik Sinner il gelo di Carlos Alcaraz: "Non lo ho sentito", amici mai

Amici sì, ma a parole Carlos Alcaraz non è mai stato molto carino nei confronti di Jannik Sinner riguardo al caso Clostebol che ha portato l’altoatesino a uno stop di tre mesi dai campo: “In questi tre mesi non potevo immaginare come stesse — ha detto — posso capire quello che dice quando parla dei giocatori che non lo hanno chiamato in questo periodo. Non l'ho chiamato, non so se si aspettasse una mia chiamata e non so se si riferisse a me”.

Con Sinner “ci siamo sentiti qualche volta quando ha avuto qualche infortunio, ma non questa — ha detto ancora lo spagnolo —. Ma non si trattava di essere d'accordo o meno. Voglio dire, stavo giocando. Ero anche con i miei pensieri. Onestamente, posso capire che sia rimasto sorpreso da altri giocatori che non lo hanno chiamato. È nel suo diritto dirlo".