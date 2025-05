Affari Tuoi, "a cosa somigliano": Thanat sconvolge Stefano De Martino

Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Molise. Si chiama Angelo , viene dalla provincia di Campobasso ed è un agricoltore. "In questo periodo sto facendo il concime", ha detto lui tra le risate del pubblico. Angelo infatti coltiva grano, orzo e avena. Il concorrente ha deciso di partecipare e giocare insieme alla figlia Anna Maria . Lei è mamma a tempo pieno di Andrea e Matteo. Papà e figlia hanno pescato il pacco numero 8.

Oggi, lunedì 19 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Elisea, viene da Ragusa e nella vita fa la tabaccaia.

Il momento più divertente della serata, come spesso accade, è stato opera di Thanat. L'aiutante di Stefano De Martino ha portato la pietanza tipica della Regione in gara. In questo caso il Molise. La cucina ha preparato dei Torcinelli, che però hanno una forma che ricorda molto qualcos'altro. Quando il conduttore glielo ha fatto notare, Thanat - visibilmente in imbarazzo - ha ammesso: "Sì, so a cosa somigliano".