Giuseppe Conte, l'ex moglie Valentina Fico gli fa causa: vuole i soldi di quando era incinta

Il Tempo apre l'edizione del 28 dicembre con quella che il direttore Franco Bechis definisce una delle cause più imbarazzanti che si siano viste negli ultimi anni. È stato presentato un ricorso al Tar del Lazio per conto di dodici clienti, tutte donne e avvocatesse dello Stato. Ad essere citata in giudizio è in primis la presidenza del Consiglio dei ministri a causa dei premi non corrisposti per la vittoria delle cause dell'avvocatura: le dodici donne sono state escluse dai premi durante la gravidanza quando erano in congedo di maternità.

Tra queste spunta Valentina Fico, l'ex moglie del premier Giuseppe Conte e madre dell'unico figlio che hanno. Dopo 12 anni dalla sua gravidanza, l'avvocatessa ha deciso di portare in giudizio la presidenza del Consiglio per essere risarcita di somme secondo lei ingiustamente sottratte mentre era in attesa della nascita del figlio. "Nella causa - si legge su Il Tempo - non si citano le cifre rivendicate da ciascuna donna, perché lo scopo intanto è di far stabilire al Tar del Lazio se quei premi non corrisposti durante la maternità fossero o meno dovuti dall'avvocatura generale. Poi ognuna chiederà singolarmente in caso di vittoria la somma che ritiene di aver perso ingiustamente".