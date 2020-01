Coronavirus, Corrado Formigli a Piazzapulita sfida la sorte: "Mangio un involtino davanti a tutti voi"

Corrado Formigli sfida la psicosi legata al Coronavirus. Nella serata in cui vengono confermati i primi due casi in Italia, a rassicurare il pubblico ci pensa il conduttore di Piazzapulita. "Noi siamo amici della scienza – dice il conduttore - mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà".

Parole, queste, pronunciate mentre offre involtini primavera in studio e, soprattutto, mentre addenta la pietanza cinese nota in tutto il mondo. Dall'altra parte però c'è l'allarme annunciato dal governo su quello che è a tutti gli effetti un virus "equiparabile - come ha detto il ministro della Salute Speranza - alla peste e al colera".