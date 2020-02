Alessandro Sallusti a DiMartedì striglia il Pd: "È la sinistra a tener vivo Salvini, non la sua bravura"

Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris in DiMartedì, ha analizzato l'attuale momento politico dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria e la tenuta del governo giallorosso. Inoltre il direttore del Giornale ha parlato di Matteo Salvini e della sua figura molto contrastata, soprattutto a sinistra. "A tenere vivo Salvini non è la sua bravura ma la sinistra. Il fascismo nacque in contrapposizione ai gruppi comunisti", è stato il suo pensiero espresso sulla feroce lotta politica tra la Lega e il centrosinistra.

Un parallelo che a molti ha ricordato l'avversione che la stessa sinistra aveva per Silvio Berlusconi, sentimento che - secondo Sallusti- favorisce soltanto chi subisce questi attacchi politici.