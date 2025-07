IL NUOVO SCARPONCINO DI GRISPORT PER UN TREKKING STILOSO E COMODO

NATIVE . Grisport, per la stagione “Primavera/Estate” e per la “Autunno/Inverno”, ha presentato un nuovo scarponcino, appartenente alla Linea “Traveller”, per affrontare le camminate in montagna nel segno dello stile e della comodità.

La calzatura è “Waterproof”, essendo realizzata con materiali idrorepellenti. Il collarino è termoformato ed anti-tendinite, permettendo così al piede una camminata fluida all’insegna del comfort. La suola è in poliuretano extra leggero, con poliuretano compatto nel battistrada. A questo proposito, l’azienda di Castelcucco ha creato una nuova mescola di poliuretano espanso che sta iniziando a provare nelle sue calzature. L’inserto in gomma è ultra leggero, mentre il puntalino – presente o meno, in base al modello scelto – è in pampass (pelle coperta di poliuretano).

Lo scarponcino, che può essere indossato anche per un uso cittadino, è unisex. È disponibile, inoltre, anche una versione “femminile” - pensata per il doposci - con pelo e lana sintetici.