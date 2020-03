Greta Thunberg, spunta un adesivo choc: l'attivista ritratta mentre viene violentata

02 marzo 2020 a

Tutti indignati per l'immagine protagonista sul web, dove si vede una Greta Thunberg stilizzata e violentata. Gli adesivi mostrano il logo della compagnia petrolifera del Canada "X-Site". Una vera e propria vergogna che la diretta interessata ha liquidato così "Stanno cominciando a diventare sempre più disperati. Questo dimostra solo che stiamo vincendo", ha chiosato l'attivista diciassettenne che si batte per la lotta ai cambiamenti climatici. Ma non è la sola ad essere andata su tutte le furie. Molti i commenti a sostegno di Greta, che hanno portato la società a promettere di rimuovere tutti gli adesivi nel più breve tempo possibile.