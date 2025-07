Pd, ecco quando Cristina Parodi ha donato 90mila euro al partito

Cristina Parodi sostenitrice di Elly Schlein o, più in generale, della sinistra. Sposata con Giorgio Gori, per due volte sindaco di Bergamo col Pd, la giornalista con i dem si è dimostrata più che generosa. Stando a quanto riportato da Open, nel 2024 il volto di Mediaset ha donato al Pd ben 90mila euro, in due tranche, nell’anno dell’elezione del marito all’Europarlamento. Un attivismo che, seppur regolare, fa sicuramente piacere alla leader dem.

D'altronde la Parodi non ha mai nascosto la sua passione "sinistra". Nel 2013 aveva dichiarato pubblicamente di votare per Pier Luigi Bersani alle elezioni politiche, una scelta motivata dal sostegno al marito, che era candidato con il Pd al Senato. La giornalista vanta però un passato vicino al centrodestra. All'epoca aveva detto di aver votato per Silvio Berlusconi. La sua decisione di sostenere Bersani fu quindi un atto personale legato alla sua vita familiare, poi però il sostegno, anche economico, si è spostato in pianta stabile verso il Pd. Più nel dettaglio, nel 2024, la Parodi aveva versato 90 mila euro in due diverse tranche (una da 80 mila e una da 10 mila euro). "Un finanziamento avvenuto tutto in famiglia. La Parodi infatti è la consorte dell’ex sindaco di Bergamo (ed ex manager Fininvest) Giorgio Gori, che proprio nel 2024 il Pd ha candidato con successo all’europarlamento", si legge su Open.