Mario Giordano a Fuori dal Coro, "chi era Ugo Russo, chi è suo padre e i suoi amici". Perché ha ragione Salvini

"Voi per onorare il bravo ragazzo avete devastato un pronto soccorso". Mario Giordano, a Fuori dal coro, spiega perché si deve stare con Matteo Salvini e stigmatizzare la reazione selvaggia dei familiari e degli amici di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina a Napoli.

Una vicenda drammatica che denota il degrado sociale e civile di una parte .dell'Italia. "Il padre del ragazzo ha precedenti per rapina, questo è il contesto". Una verità tanto amara quanto scomoda, che dovrebbe venire prima la politica e le polemiche di parte. Purtroppo, però, gli schieramenti in Italia prescindono dalla legalità e dal rispetto non solo della legge, ma pure delle più elementari regole di convivenza.