Alessandro Sallusti a DiMartedì: "Renzi sta rosicando, era al centro del ring ma il coronavirus l'ha buttato fuori"

"Matteo Renzi sta rosicando". Nel dramma coronavirus, Alessandro Sallusti trova il modo di ironizzare sul leader di Italia Viva, sempre più in difficoltà sul fronte politico e dei sondaggi. "Aveva preso il centro del ring - ragiona il direttore del Giornale, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 - ma il virus lo ha ributtato all'angolo". Tutto bene? Per il premier Giuseppe Conte, per il momento, pare di sì. Ma nuovi guai potrebbero essere alle porte. "Mi preoccupa che cosa si inventerà - avverte Sallusti -, perché Renzi si inventa sempre qualcosa pur di tornare al centro della scena". E per il governo, sarebbe un'altra emergenza (tutta politica, per fortuna).