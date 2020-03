Coronavirus, Virginia Raggi choc a DiMartedì: "Emergenza? Sono vicina a chi stava lavorando in nero"

11 marzo 2020 a

Virginia Raggi esordisce in collegamento a DiMartedì in una maniera che lascia di stucco Giovanni Floris e gran parte dei telespettatori. La sindaca di Roma esprime la sua vicinanza a diverse categorie di persone: “Sono vicina a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, a quelle che sono un po’ disorientate e a quelle che stanno perdendo il lavoro. Sembra brutto dirlo, ma sono vicina anche a chi stava facendo un lavoro in nero e improvvisamente si è trovato senza”. La Raggi ha accompagnato quest’ultima frase con un sorriso, poi ha fatto il punto sulla risposta di Roma al nuovo decreto del governo: “La città è devastata, ma allo stesso tempo si sta comportando in maniera molto seria. Ieri ci sono stati i controlli anti-movida, non c’era quasi nessuno in giro, anche nei luoghi simbolici e più importanti. La città si sta adeguando al decreto”.