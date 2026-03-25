DiMartedì, Nicola Gratteri fa lo spaccone: "Perché non querelo il Foglio"

"La mia non era una minaccia": il procuratore di Napoli Nicola Gratteri lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 riferendosi alle sue dichiarazioni ai giornalisti del Foglio. "Dopo il referendum tiriamo la rete", aveva detto lui. "E loro l'hanno interpretata come una minaccia", ha sottolineato il conduttore. "Il senso era: poi avrò tempo di valutare le diffamazioni che sono state fatte", ha spiegato ora Gratteri. Che poi ha aggiunto: "Lei sa che da ottobre ad oggi mediamente 5-6 giornali mi hanno attaccato ogni giorno?".

"Ora li querela?", lo ha incalzato Floris. E lui: "Dopo aver vinto il referendum in modo così trasparente e chiaro, io penso che si possa voltare pagina. Sono pronto a voltare pagina e a riscrivere su un foglio bianco la storia ognuno per il proprio ruolo e la propria funzione". "Non li querela?", ha insistito il conduttore. "No, sono stato ampiamente ripagato da questo risultato referendario", ha risposto il procuratore di Napoli.