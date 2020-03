Coronavirus, il dramma di Romano Prodi a DiMartedì: "Per la prima volta in 80 anni non l ho fatto"

11 marzo 2020 a

a

a

In una spettrale atmosfera causata dalla non presenza del pubblico plaudente è andato in onda, martedì 10 marzo su La7, DiMartedì il consueto appuntamento con l'informazione condotto da Giovanni Floris. Tra i tanti ospiti, in collegamento dalle loro abitazioni, anche l'ex premier Romano Prodi.

"Grazie alla Cina. Ma i fratelli europei...". Coronavirus, la verità di Guido Crosetto: altra vergogna di Bruxelles, Italia umiliata ancora

Intervistato dal conduttore il politico bolognese ha fatto una disanima della situazione attuale italiana nelle settimane del coronavirus. L'ex presidente del Consiglio ha anche svela un suo aneddoto particolare: "Pensavo in questi giorni, io ho compiuto 80 anni, ho girato il mondo ho visto di tutto, è la prima volta da quando sono nato che non vado a messa la domenica". Questa la confessione inedita di Romano Prodi negli studi di DiMartedì su La7.