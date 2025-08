Nordio stronca la sinistra: "Non faremo come il governo Prodi"

Il governo di Giorgia Meloni non imiterà mai Romano Prodi. Firmato: Carlo Nordio. Intervistato da L'economista, il supplemento economico de Il Riformista, il ministro della Giustizia assicura che "non si farà né indulto né liberazione anticipata, provvedimenti che se motivati dall’esigenza di ridurre il sovraffollamento carcerario, non solo costituiscono una manifestazione di debolezza dello Stato o addirittura di resa, ma sono anche inutili". "Parlano le cifre - sottolinea il Guardasigilli -. Nel luglio 2006, con il governo Prodi, la popolazione detentiva era di 60.710 detenuti. Con l’indulto ne furono liberati il 36%. Ebbene, tre anni dopo erano arrivati a 63.472, con una crescita costante, e con una recidiva del 48 per cento".

"Noi ora ci stiamo occupando - ha spiegato il ministro - di 10.105 detenuti definitivi, con pena residua sotto i 24 mesi, che possono fruire di misure alternative alla detenzione in carcere. Spetta alla magistratura di sorveglianza decidere, caso per caso, se ne abbiano il diritto, e ora stiamo anche aumentando la pianta organica di questi magistrati, che ringraziamo per l’enorme lavoro che fanno. Nel frattempo interverremo sugli altri tre settori: la carcerazione preventiva, per la quale oltre 15.000 persone sono in carcere in attesa di una condanna definitiva".

"Poi il trasferimento di stranieri nelle carceri dei paesi d’origine: si tratta di oltre 20.000 detenuti: anche qui basterebbe mandarne via la metà. Infine i tossicodipendenti. Abbiamo stanziato 5 milioni di euro annui per il loro trattamento in custodia attenuata, cioè in comunità, o altre strutture, accreditate diverse dal carcere", ha concluso il titolare di via Arenula.