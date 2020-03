Coronavirus, il gesto folle di Diego Costa: tossisce apposta addosso ai giornalisti

12 marzo 2020 a

Un gesto folle, stupido, insensato quello di Diego Costa. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha ben pensato di tossire apposta in faccia ai giornalisti che lo aspettavano allo stadio di Anfield Road per commentare la rimonta con cui i Colchoneros hanno a sorpresa eliminato dalla Champions League il Liverpool, campione in carica. Il centravanti quindi, è passato velocemente davanti alle telecamere e ai microfoni dei cronisti, senza rispondere ad alcuna domanda ma tossendo nella loro direzione.

Il video del gesto sta facendo il giro del web suscitando la pressoché totale condanna del suo comportamento, Ora l’hashtag #DiegoCosta è uno dei trend su Twitter.