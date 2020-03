Luigi Berlusconi scommette sui robot e sull'intelligenza artificiale: l'ultimo affare

14 marzo 2020 a

Luigi Berlusconi ha deciso di entrare con una quota di minoranza in Elettric 80, azienda di meccatronica fondata da Enrico Grassi che la controlla con oltre il 60% e che sviluppa tecnologiche nel campo dell' intelligenza artificiale e della robotica applicata ai processi industriali e alla logistica, con un giro d' affari di quasi 300 milioni. È quello che scrive Italia oggi. La H14, presieduta dal figlio dell' ex premier che la controlla assieme alla sorelle Barbara ed Eleonora, ha infatti costituito a Milano una newco per questa nuova operazione di investimento.

Intanto Luigi Berlusconi fa anche notizia per la sua vita privata. Sul settimanale Chi è uscita la notizia delle sue imminenti nozze con la fidanzata Federica Fumagalli. I due stanno insieme da nove anni. Se non ci sono certezze sulla data, sembra quasi scontato che sia verso la fine dell’estate: il Coronavirus e i tanti contrattempi, obbligano chiunque a rinviare qualsiasi progetto e valutare.