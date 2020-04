Quarta Repubblica, Nicola Porro torna il 6 aprile. E intanto accusa: "Sito Inps collassato? Strano, i giornali non lo dicono"

01 aprile 2020 a

Tutto pronto per il ritorno di Nicola Porro in tv a un mese dallo stop per coronavirus. Dopo aver vinto la battaglia, il conduttore tornerà in onda con Quarta Repubblica la prossima settimana su Rete 4. Porro riprenderà il 6 aprile, al posto degli speciali serali di Stasera Italia andati in onda durante la sua assenza. La comunicazione è arrivata direttamente dal profilo Twitter della trasmissione. Ma nel frattempo, Porro ha continuato ogni giorno il cannoneggiamento contro il governo e Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza. Lo ha sempre fatto nella sua consueta Zuppa di Porro, dove anche oggi - mercoledì 1 aprile - non ha fatto sconti. Nel mirino, in particolare, il fatto che ieri si fosse bloccato il sito dell'Inps per i troppi accessi di chi chiedeva aiuto: "Ma non leggiamo nulla sulle prime pagine dei giornali", sottolinea Porro, polemico. Secondo il conduttore, infatti, vi sarebbe una sorta di stampa di regime che evita in ogni modo di criticare Conte e compagni (difficile dargli torto). Chissà insomma cosa dirà Porro domani: già, perché oggi, dopo essersi bloccato, il sito dell'Inps ha anche scambiato i dati degli utenti (qui l'approfondimento).