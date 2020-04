Le Iene, Alessandro Politi positivo al coronavirus da 30 giorni: "Non bastavano due settimane?". Il sospetto sul contagio

05 aprile 2020 a

a

a

Le Iene raccontano sul sito ufficiale la storia di Alessandro Politi, che è risultato positivo al coronavirus e non è ancora clinicamente guarito dopo trenta giorni. Il caso sembra piuttosto particolare, dato che la ‘iena’ è ancora infetta pur essendo i sintomi scomparsi quasi subito. “Quanti potrebbero essere positivi e non saperlo senza il test? Bastano davvero 15 giorni d’isolamento per poter uscire di casa?”, sono le domande cruciali che si pone Politi.

Il quale racconta di aver avuto febbre e tosse per pochi giorni, ma di stare bene da settimane: eppure il suo tampone risulta ancora pienamente positivo dopo un mese. Per essere considerati guariti servono due tamponi consecutivi negativi, che certificano il fatto di non risultare più contagioso per gli altri. “Ormai è quasi un mese che sono senza sintomi - spiega Politi - ma l’esito è sempre lo stesso. I medici hanno ipotizzato che potrei aver preso una carica virale più aggressiva”.

Ed è per questo che la ‘iena’ si chiede come sia possibile che “le istituzioni permettono a persone che hanno avuto i miei stessi sintomi di uscire di casa dopo 15 giorni senza aver ricevuto un tampone? Quante persone potrebbero essere a lavoro con il rischio di diffondere il virus?”. Politi infine ipotizza che il contagio potrebbe far fatica a fermarsi anche perché quindici giorni di isolamento potrebbero non essere sufficienti per tutti, se lui dopo trenta è ancora pienamente positivo.