Maria Giovanna Maglie a Quarta Repubblica: "La Germania vuole affossarci perché ha un'enorme crisi del debito privato"

"La Germania ha un'enorme crisi del debito privato". Questo il motivo per cui Angela Merkel e compagni hanno tutto l'interesse di strangolare l'Italia. La rivelazione arriva da Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Quarta Repubblica su Rete Quattro. La giornalista spiega che le banche locali e nazionali tedesche non navigano in buone acque. Anzi, c'è di più, "hanno un buco pari all'intero Pil tedesco, quindi hanno bisogno di soldi e li cercano dove possono".

Ma la Germania è in buona compagnia, anche la Francia ha tutti gli interessi di affossarci: "E così - conclude - noi ci troviamo in una situazione drammatica. Ma se devo dire la mia io non inviterei in questo momento a sparare metaforicamente contro la Germania, ma contro chi in Italia ha reso possibile un trattato dell'Unione europea che è una prigione, un imbroglio".

