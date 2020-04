Giuseppe Conte e la patrimoniale, la "frase rubata" da Osho: "Delrio non ha detto una caz***a"

11 aprile 2020 a

La tentazione, a sinistra, è sempre quella: patrimoniale. La Covid-tax abbozzata dall'ex ministro Pd Graziano Delrio sconcerta gli italiani, fa infuriare le opposizioni di centrodestra ma sotto sotto potrebbe convincere Palazzo Chigi, perché il prelievo forzoso nei conti correnti dei contribuenti garantirebbe una botta di liquidità immediata, in attesa se mai verranno degli "aiutinI" da Bruxelles.

E allora, scherza Osho ma non troppo in prima pagina sul Tempo, anche Giuseppe Conte si starebbe convincendo. "O sai che 'n ha detto na cazz***a?", suggerisce il premier a un anonimo interlocutore indicando in aula proprio Delrio. Satira sì, ma fa venire i brividi.

