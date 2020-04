Paolo Becchi stronca la patrimoniale-solidale proposta dal Pd: "Una rapina come quella del Mes"

10 aprile 2020 a

a

a

Il Partito democratico rispolvera la patrimoniale, rinominata “contributo di solidarietà”. In piena emergenza sanitaria ed economica a causa del coronavirus, i dem preparano una proposta alla Camera, anticipata dal capogruppo Graziano Delrio. La richiesta è che i cittadini con redditi superiori a 80mila euro paghino un contributo di solidarietà, da destinare a tutti coloro che versano in situazioni di povertà o di grave difficoltà derivate dal coronavirus. Il Pd si aspetta di raccogliere un miliardo e trecento milioni annui con questa patrimoniale-solidale. L’idea però non entusiasma Paolo Becchi: “Patrimoniale e Mes in arrivo, una rapina. E siamo tutti a casa, non possiamo neppure manifestare in piazza contro un governo che dovrebbe andare a casa. Il virus ha infettato la nostra democrazia”.

Coronavirus, Paolo Becchi e la sfiducia al ministro Gualtieri: "È la prima cosa da fare dopo il sì al Mes"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.