Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti carica Marco Travaglio: "Lombardia? Beato lui che sa tutto". La faccia del direttore del Fatto

15 aprile 2020 a

a

a

I deliri di Marco Travaglio, le sue vergognose accuse alla Lombardia, hanno stufato tutti, o quasi. Ma Marco Manetta non cambia copione, ospite in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 14 aprile. Peccato però che ospite parimenti in collegamento ci sia Alessandro Sallusti, il quale carica a testa bassa il direttore del Fatto Quotidiano ossessionato dalla volontà di difendere Giuseppe Conte e, dunque, di attaccare con bava alla bocca tutto ciò che è Lombardia e Lega. Il tema era quello dei morti e dei contagi nelle case di riposo, vicenda per la quale, va da sé, secondo il monomaniaco Travaglio la colpa è interamente del Pirellone. Parole che però Sallusti non può tollerare: "Beato lui che sa tutto... - afferma rivolgendosi a Travaglio -, Sa che le persone infettate nelle Rsa le ha portate direttamente Giulio Gallera", conclude ironico, smascherando l'ossessione del collega, sempre più allo sbando.

"Non provo alcuna simpatia per lui, ma lo vorrei come governatore unico": Travaglio, l'elogio di Zaia a denti stretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.