Joseph Ratzinger, il compleanno triste: 93 anni senza l'amato fratello Georg

16 aprile 2020 a

a

a

Oggi, giovedì 16 aprile, Benedetto XVI compie 93 anni. Un compleanno blindato e solitario, quello di Joseph Ratzinger, protetto da una sorta di cordone di sicurezza sin dal primo giorno dell'emergenza coronavirus. Le condizioni di salute del Papa emerito, infatti, sono da tempo precarie. Benedetto XVI vive con chi lo assiste al Mater Ecclesiae e non può ricevere visite. Tanto che oggi, in occasione del compleanno, non ci sarà neppure l'amatissimo fratello Georg, sacerdote che ha compiuto 96 anni a gennaio: è stato costretto a restare a Ratisbona a causa dell'emergenza sanitaria.

"Cancella" Giovanni Paolo II. Resurrexit, la pazzesca messa di Papa Francesco nel giorno di Pasqua

"No alla patrimoniale" per frenare Salvini e Meloni. Retroscena: mossa di Papa Francesco per salvare premier Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.